Stewardesy odurzone i zgwałcone. Sprawę bada policja

Dramat brytyjskich stewardes opisał "The Sun". Kobiety po przylocie do Los Angeles miały wyjść wieczorem po pracy, by rozerwać się przed kolejnym lotem. Wybrały się do popularnego klubu w Mieście Aniołów. Kolejnego dnia stawiły się na lot powrotny do Londynu. W trakcie podróży jedna z nich wyznała, że poprzedniej nocy kobiety przeżyły koszmar.