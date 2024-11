Wybory prezydenckie w Polsce to czas zmian i intensywnych emocji. W centrum uwagi znajdują się nie tylko kandydaci, ale także ich żony - przyszłe pierwsze damy. To właśnie one często odgrywają kluczową rolę w kampaniach wyborczych, wspierając swoich mężów i prezentując wartości rodzinne oraz własne przekonania.

Styl życia, zachowanie i prezencja kobiet może wpłynąć na postrzeganie przyszłego prezydenta przez społeczeństwo. W miarę zbliżania się wyborów ich rola staje się coraz bardziej istotna w kształtowaniu publicznych opinii. Kim są potencjalne pierwsze damy?

Małgorzata Trzaskowska

Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 2007-2019 pracowała w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy jako specjalista ds. promocji i rozwoju gospodarczego. Kiedy jej mąż Rafał Trzaskowski został wybrany na prezydenta Warszawy, zrezygnowała z tej funkcji. Na co dzień unika publicznych wystąpień, ale aktywnie wspiera męża we wszystkich politycznych działaniach. Para doczekała się dwójki dzieci: Aleksandry i Stanisława.

Marta Nawrocka

Żoną Karola Nawrockiego jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako funkcjonariuszka Służby Celnej. Obecnie pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie podejmuje "zadania o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju". Specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego, spirytusowego i nielegalnego hazardu.

Co ciekawe, jej pasją jest taniec klasyczny; umiejętności doszkalała w gdańskiej szkole baletowej. Razem z mężem wychowuje troje dzieci: Daniela, Antoniego i Katarzynę. Mówi się, że to Karol Nawrocki najprawdopodobniej zostanie kandydatem PiS-u na prezydenta.

Anne Applebaum-Sikorska

Ukochana Radosława Sikorskiego jest dziennikarką. Przez ponad 15 lat była felietonistką "Washington Post" i członkinią rady redakcyjnej. Pracowała na stanowisku redaktorki zagranicznej i zastępczyni redaktora naczelnego w londyńskim magazynie "The Spectator". Pisała m.in. dla "Daily", "Sunday Telegraph", "The Independent", "The Guardian", "The New York Times" czy "Gazety Wyborczej". Jest też autorką kilkunastu książek. Za "Gułag" otrzymała w 2004 roku Nagrodę Pulitzera. Razem z mężem doczekali się dwóch synów: Aleksandra i Tadeusza. Mieszkają w zabytkowym dworku w Chobielinie pod Bydgoszczą.

Elżbieta Bocheńska

Elżbieta została żoną Tobiasza Bocheńskiego w 2020 roku. Raczej stroni od mediów, w wyjątkowych sytuacjach towarzyszy mężowi podczas ważnych uroczystości. W listopadzie 2018 roku została rzeczniczką ówczesnego wojewody łódzkiego z ramienia PiS Zbigniewa Raua. Gdy ten został szefem polskiej dyplomacji, powołano ją na szefową gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych. Kobieta hołduje tradycyjnym wartościom. Przykłada dużą wagę do kultywowani tradycji katolickich, m.in. śpiewa Apel jasnogórski podczas nabożeństw majowych. Ponadto jest wielką pasjonatką sztuki.

Katarzyna Czarnek

Specjalistka w dziedzinie biologii. Zdobyła tytuł doktora, o czym w mediach społecznościowych informował jej mąż. Wykładała dietetykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2023 roku jest dyrektorem Instytutu Nauk Medycznych KUL w Lublinie i - jak pisał "Newsweek" - jest "asem w rękawie". Za Przemysława Czarnka wyszła 24 lata temu. Para ma dwoje dzieci: Julię i Mateusza.

