Stramowski czule o Warnke. Pokazał zmysłowe zdjęcie

Piotr Stramowski zdradza, za co kocha Katarzynę Warnke

Najwięcej problemów mieli chyba z opinią publiczną. Stramowski jest młodszy od Warnke o 10 lat, co podkreślały wszystkie bulwarówki. Zarówno Katarzyna Warnke jak i Piotr Stramowski ostro sprzeciwiali się ocenianiu ich związku przez pryzmat różnicy wieku. Podkreślali, że gdyby to Stramowski był o 10 lat starszy, nikt nie zająknąłby się ani słowem.

"Tak cię widzę Kocie... Ta jedyna, nie do podrobienia, niezastąpiona, piękna i tak tajemnicza, że mógłbym czytać z niej bez końca. Kocham cię za to, jaka jesteś, za to, że czasami cię nie rozumiem, za twoją radość, smutek, złość i szczęście. Wrrr! Love P."