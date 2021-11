"Straszna niesprawiedliwość". Maja Ostaszewska poruszona śmiercią 30-latki

Regularnie uczestniczy w strajkach

Maja Ostaszewska pisze, że to, co się dzieje, jest odbieraniem ludziom prawa do leczenia, prawa do życia. Artystka regularnie wspiera Strajk Kobiet i można zobaczyć ją aktywnie uczestniczącą w manifestacjach. Jest nie tylko aktorką, ale i działaczką społeczną. Ostatnio brała udział w proteście zorganizowanym w związku z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Zabierała głos ze sceny. Wspierała też uchodźców i wypowiadała się w sprawie ich sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.