Strefa #Psychologia na Targach Książki i Mediów VIVELO Lublin.

Głównym celem strefy #Psychologia jest stworzenie przestrzeni, w której miłośnicy literatury będą mieli okazję poznać głębiej mechanizmy rządzące ludźmi oraz fascynujący świat emocji i ludzkiej psychiki. Gośćmi będą specjaliści i autorzy książek z zakresu psychologii. Sprawdźcie, z jakimi nazwiskami spotkacie się na Targach Książki i Mediów VIVELO Lublin.

Katarzyna Miller, najsłynniejsza polska psycholożka, w niedzielę 8 września poszuka odpowiedzi na pytanie, jak zagwarantować sobie lepsze życie. Charyzmatyczna, odważna, dowcipna i pogodna, ale też szczera do bólu. Psychoterapeutka z kilkudziesięcioletnią praktyką terapeutyczną w zakresie terapii indywidualnej, małżeńskiej i grupowej. Treningu psychologicznego i prowadzenia psychoterapii uczyła się w Ośrodku Synapsis od prof. dr. hab. Kazimierza Jankowskiego, a następnie od rzeszy nauczycieli polskich i zagranicznych - w tym Carla Rogersa. Wykładowczyni na licznych warsztatach rozwojowych dla kobiet.

Felietonistka miesięcznika "Zwierciadło". Autorka i współautorka wielu bestsellerowych poradników, m.in. "Chcę być kochana tak jak chcę", "Nie bój się życia", "Instrukcja obsługi faceta" czy "Kup kochance męża kwiaty" wydanych przez Wydawnictwo Zwierciadło.

Niedziela, 8 września, g. 13:00

Marcin Matych czyli dr Nerwica to lekarz medycyny oraz doradca psychospołeczny, rodzinny, psychoterapeuta ericksonowski. Od 20 lat zajmuje się kompleksowym leczeniem zaburzeń nerwicowych. Ma holistyczne podejście do człowieka i jego cierpienia, w którym umysł, emocje i ciało stanowią naturalną całość, będącą w relacji z otoczeniem. Należy do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W mediach społecznościowych jako Dr Nerwica popularyzuje wiedzę o zaburzeniach lękowych i sposobach radzenia sobie z nimi. Autor bestsellerowego poradnika "Jak żyć z lękiem"

Niedziela, 8 września, g. 12:00

Tatiana Mindewicz-Puacz – mindset & business coach, psychoterapeutka, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz International Coaching Community. Od lat aktywnie dzieli się swoją wiedzą nie tylko w indywidualnej pracy z klientkami i klientami, ale także występując jako ekspertka w mediach. W panelu odnosić się będzie do swojej ostatniej książki "Ja – kobieta, której nie znałam. Jak nauczyć się ufać sobie". Jak mówi sama Tatiana, dzięki tej książce będziesz mogła zmierzyć się z tym, co przeżywasz – z lękiem, który odczuwasz nawet wówczas, kiedy nic złego się aktualnie w twoim życiu nie wydarza. Jeśli masz wrażenie, że cokolwiek byś robiła, to i tak za mało, żebyś uznała, że jesteś "wystarczająca", że nie zasługujesz na to, żeby cię kochać taką, jaka jesteś.

Sobota, 7 września, g. 12:00

Katarzyna Kucewicz czyli @psycholog_na_insta – psycholożka i psychoterapeutka. Autorka książek, w tym bestsellerowych tytułów "Kobiety, które czują za bardzo" oraz "Waga z głowy". Jest autorką wielu artykułów psychologicznych, felietonistką magazynu "Wysokie Obcasy Extra", należy do grona stałych ekspertów programu "Dzień Dobry TVN". Sama Kucewicz wyszła z otyłości 3 stopnia, co zawdzięcza m.in. pracy mentalnej i prawie trzyletniej głębokiej pracy psychologicznej nad niekorzystnymi nawykami. Swoje doświadczenie przekuła w owocną pracę z dziesiątkami pacjentów. Prowadzi portal wagazglowy.pl, webinary, grupy psychoterapeutyczne i wsparcie mentoringowe dla wszystkich osób w procesie leczenia choroby otyłościowej.

Sobota, 7 września, g. 11:00

Klaudia Latosik - doświadczona edukatorka seksualna, laureatka plebiscytu VIVELO Book Awards w kategorii Psychologia za książkę "Najlepsze przed tobą. O dojrzałej sztuce kochania" napisaną wraz z Olgą Żukowicz a wydaną nakładem Silver Oficyna Wydawnicza. Spotkanie odbędzie się wokół nagrodzonej książki, która jest jedynym w Polsce nowoczesnym poradnikiem dla osób 55+, które chcą się czegoś dowiedzieć o swoim życiu intymnym oraz sztuce bycia blisko ze sobą.

Sobota, 7 września, g. 14:00

Aneta Korycińska czyli Baba od polskiego, zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators w kategorii Education. Polonistka, nauczycielka, redaktorka, oligofrenopedagożka, podcasterka, popularyzatorka wiedzy o języku i literaturze polskiej. Podczas spotkania pochyli się nad zaburzeniem ADHD, któremu poświęciła książkę "Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD". O sobie mówi tak: "miałam 33 lata i narodziłam się jako adehadówka. Wtedy pierwszy raz popłakałam się ze współczucia dla samej siebie i wdzięczności, że udało mi się sobą zaopiekować."

Sobota, 7 września, g. 16:00

Natalia Jakuła - trenerka personalna, instruktor fitness, promotorka zdrowego trybu życia, pomysłodawczyni i założycielka nowej odmiany fitnessu – bungee fitness. Założycielka Akademii Psychoodchudzania, pomagającej w uzyskaniu wymarzonego wizerunku i dobrego samopoczucia poprzez połączenie pracy nad ciałem i umysłem. Trenerka wspierająca przy zaburzeniach odżywiania – sama w młodym wieku zmagała się z anoreksją i bulimią. Pomaga swoim podopiecznych budować pewność siebie, dzięki czemu przechodzą zewnętrzne i wewnętrzne transformacje. Podczas spotkania opowie o swojej najnowszej książce "Ciałomentalnie", w której porusza temat zmagań z problemami nadwagi, zaburzeń odżywiania, nieskutecznego odchudzania, niekochania swojego ciała. To książka o drodze do spełnionego obrazu siebie i harmonii – pełnych spokoju, uśmiechu i akceptacji.

Sobota, 7 września, g. 15:00

Na terenie Targów Lublin zaplanowano jeszcze inne atrakcyjne strefy tematyczne, m.in. #Kryminał czy #Dziecko. Bogaty program wydarzeń towarzyszących skierowany będzie do szerokiej publiczności – zarówno do miłośników popularnych gatunków literackich, koneserów literatury ambitnej oraz odbiorców literatury Young Adult i New Adult. Program wydarzenia został ułożony w taki sposób, aby przez dwa dni odwiedzający mogli wybierać spośród propozycji skrojonych na miarę dla każdej grupy docelowej.

Wśród nazwisk obecnych na Targach Książki i Mediów VIVELO będą m.in.: Krzysztof Cugowski, Marek Sierocki, Przemysław Piotrowski, Vincent V. Severski, Marcin Faliński, Magdalena Majcher, Adam Mirek, Kasia Węsierska, Przemek Kucyk, Przemek Corso i Mariusz Szczygieł.

