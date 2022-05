Stresuje się wizytami teściowej. Mówi, co od niej słyszy

Dlaczego tak jest? Bo my, kobiety, w taki sposób od setek lat wzajemnie się tresujemy, by umieć mistrzowsko i prawie niezauważalnie dla osób postronnych przekazywać innym kobietom krytykę. Wyczuwamy ją, bo same umiemy ją stosować. Trzeba sporo pracy nad sobą, by moc przyjmować takie uwagi tylko życzliwie, nie reagując na potencjalną negatywną ocenę w nich ukrytą. Lęk przed krytyką, przed negatywną oceną są ściśle powiązane z perfekcjonizmem, a ten ze wstydem. To bardzo silny koktajl, którym kobiety są pojone od najmłodszych lat i bardzo mocno nim nasiąkają, przekazując to brzemię kolejnym pokoleniom.