Spojrzał na buty Żukowskiej. "Wołają o pomstę do nieba"

Matěj Pakulski jest entuzjastą mody, który z powodzeniem rozwija swoje profile w mediach społecznościowych. Na TikToku, obserwuje go ponad 100 tys. osób i to właśnie tutaj dzieli się swoją wiedzą. Radzi, czego lepiej nie kupować oraz jak rozpoznawać podróbki. Recenzuje również znane marki odzieżowe.

Stylista zwrócił uwagę, że Żukowskiej do twarzy w wyrazistych i mocnych kolorach takich jak fuksja, granat czy indygo, dodał jednak, że zdarza się, że jej modowe outfity są niedopasowane do sylwetki, co nie wygląda korzystnie.