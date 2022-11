Stylizacja dla odważnych? Olivia Wilde w awangardowej sukni z dodatkiem złota

Premiera filmu "Women Talking" z pewnością należała do Olivii Wilde. Czarna suknia do ziemi z wszytym, złotym elementem przypominającym kawałek zbroi, od razu zwróciła należytą uwagę. Czy to wybór wyłącznie dla odważnych? Wilde zdążyła już udowodnić, że uwielbia nietypowe projekty, a ten, który wyszedł spod rąk Gabrieli Hearst, niewątpliwie do takich należy.