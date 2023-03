Stylizacja idealna na wiosenny ślub

Maj i czerwiec tworzą bajkową aurę, przez co zachęcają do romantycznych ceremonii. To idealny czas na to, aby… wyjść za mąż! Myśląc o ślubnej stylizacji, warto pamiętać, że to nie tylko suknia. To również dodatki, takie jak welon, rękawiczki, buty, kolczyki i oczywiście obrączki. Ich wybór powinien być spójny i odpowiednio dobrany do stroju. Jak nad tym wszystkim zapanować? W ostatnim czasie bardzo modne jest korzystanie z usług wedding plannerów, czyli konsultantów ślubnych. Jest to też częsty wątek w komediach romantycznych, gdzie widzimy doświadczoną ekspertkę, która dba o praktycznie każdy aspekt tego wielkiego dnia i zawsze ma przy sobie zestaw akcesoriów, który ratuje z opresji niejedną pannę młodą. Jeżeli jednak nie ma możliwości skorzystania z takiej pomocy, warto dać sobie po prostu więcej czasu na organizację.

Wiosenne trendy, czyli ślubna kreacja

Lekko i minimalistycznie czy rustykalnie z wiankiem na głowie? Jeżeli wesele ma się odbyć w eleganckim dworku, warto postawić na tradycyjną suknię i dodatki. Ciekawym pomysłem jest ceremonia w stylu lat 20. – wtedy strzałem w dziesiątkę będą pióra i styl glamour. Wiosna to dobry powód, by wykorzystać to, co daje natura, np. kwiaty. Świetnie pasują do zwiewnej sukienki maxi w skromniejszym wydaniu. Wystarczy dobrać do tego białe sandały i ślubny outfit gotowy. W nadchodzących trendach są też koronkowe suknie na ramiączka, a także modele z odkrytymi plecami. To doskonała propozycja dla blondynek, ale też dziewczyn z ciemniejszymi włosami.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Komplet z żółtego złota z diamentami i perłami – naszyjnik 220.159, kolczyki 220.224, pierścionek 109.304; Apart.pl

Suknia biała, écru, a może kolorowa?

Według tradycji przyszła małżonka powinna stanąć na ślubnym kobiercu w bieli. Nie zawsze jednak jest to jedyny wybór. Wiele dziewczyn świadomie wybiera sukienki w kolorze écru, kremowym, delikatnego różu, a nawet w odcieniach gołębiej szarości czy nakrapianej czerni. Taka ekstrawagancja z pewnością przypadnie do gustu osobom, które są gotowe wyjść poza utarte schematy. Jeśli chodzi o krój, suknia przede wszystkim powinna być dopasowana do sylwetki – panie mające mniej zaznaczoną talię będą pięknie wyglądać w rozkloszowanej sukience z gorsetem, a zaś do szczupłych kobiet pasuje look w stylu ateńskim.

Mistrzowie drugiego planu: dodatki

Oprócz sukni obowiązkowym elementem ślubnego stroju jest welon. Powinien być krótki czy długi? Pierwsza opcja wydaje się bardziej praktyczna i komfortowa, ale druga za to może zrobić oszałamiające wrażenie zarówno na panu młodym, jak i gościach weselnych. A co z rękawiczkami? Najlepszym wyborem będą koronkowe z odkrytymi palcami. Dzięki temu nie trzeba będzie ich zdejmować w momencie zakładania obrączki. Lepszą alternatywą od rajstop będą pończochy – najlepiej z pasem podtrzymującym lub samonośne. Wisienką na torcie są oczywiście buty. Powinny być dopasowane do sylwetki i mieć wygodny obcas. Przecież będziemy w nich tańczyć przez całą noc!

Źródło zdjęć: © materiały partnera Obrączki z żółtego złota – wzór 841; Apart.pl

Ślubna biżuteria pełna romantyzmu

Na ogół bransoletki, kolczyki i naszyjniki zakładane na ślub pełnią funkcję dekoracyjną. Mają służyć podkreśleniu stylu oraz osobowości panny młodej. Minimalistyczne dodatki ustępują zatem miejsca bardziej widocznym elementom. Mają emanować blaskiem i wspaniale prezentować się na zdjęciach. Wybór kruszcu ślubnej biżuterii w dużej mierze powinien zależeć od kolorystyki obrączki. Jeżeli decydujemy się na założenie kolczyków oraz kolii, wiedząc, że obrączka jest z białego złota, niech dodatki będą w tej samej tonacji. Wzór i kolor obrączki warto również dopasować do charakteru pierścionka zaręczynowego. W Apart znajdziemy wiele wyjątkowych dodatków na różne okazje, takie jak przyjęcia czy ślub. Wiele z nich ma znaczenie symboliczne, a także możliwość personalizacji.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Komplet ze srebra z cyrkoniami - naszyjnik AP525-8055, bransoletka AP525-8056, pierścionek AP528-2674; Apart.pl

Najważniejszy element: obrączki

Obrączki są noszone na co dzień, dlatego mają służyć wiele lat. Powinny więc być trwałe i wysokiej jakości. Jaki model wybrać? To zależy od tego, co na ogół nosimy – srebro czy złoto. Do wyboru mamy całą gamę możliwości – błyszczące oraz matowe złoto, srebro, białe złoto, a nawet platynę i pallad. Zarówno na damskich, jak i męskich obrączkach można od wewnątrz umieścić grawer, np. datę ślubu, inicjały lub imię drugiej osoby. Obrączki nie muszą być wyłącznie tego samego koloru – w trendach mamy kombinację białego złota z żółtym, dodatkowo osadzane diamenty, a także trójwymiarowe kształty. Artystyczne wykonanie i różnorodne wzory przykuwają uwagę, a przede wszystkim pięknie wyglądają na palcu.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Obrączki z białego złota – wzór 4/192; Apart.pl