Stylizacje, które zachwyciły w tym roku. Gwiazdy mogą się nimi szczycić

Heidi Klum jak oblana wodą

Heidi Klum to mistrzyni odważnych stylizacji (i kostiumów na Halloween). Umie wczuć się w tematykę imprezy, na którą się wybiera, jak nikt inny. Jakiś czas temu pojawiła się na premierze długo wyczekiwanego filmu "Avatar: Istota wody" i zachwyciła w zwiewnej sukience na jedno ramię z jasnego, półprzezroczystego materiału. Do tego "niewidzialne" buty oraz włosy zaczesane do tyłu w stylu "wet look" i w efekcie Heidi Klum sama wyglądała, jakby przed chwilą wynurzyła się z wody.