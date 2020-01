WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Stylizuj włosy z łatwością. Szczotki, suszarki i lokówki w jednym Technologia wciąż idzie do przodu, więc na rynku pojawiają się funkcjonalne, "inteligentne" urządzenia, które ułatwiają codzienne czynności. Tak też jest w przypadku akcesoriów do stylizacji włosów. Marzy ci się szczotka, suszarka i lokówka w jednym? Nic prostszego. Możesz kupić suszarko-lokówkę.

Piękne loki wykonasz nie tylko tradycyjną lokówką (Shutterstock.com) Wyprostuje i podkręci – funkcjonalne urządzenia dla każdej długowłosej W sklepach elektronicznych dostaniemy urządzenia, które wyglądają jak elektryczne szczotki. Są to suszarko-lokówki z okrągłą głowicą, służące do podnoszenia włosów u nasady, dodawania im optycznie objętości oraz – oczywiście – podkręcania i jednocześnie suszenia. W tym sposobie stylizacji używa się ciepłego lub chłodnego powietrza, a nie nagrzanej głowicy, która może niszczyć delikatne kosmyki (jak jest w przypadku lokówek tradycyjnych), dlatego jest to dobre urządzenie dla kobiet, które mają podatne na zniszczenia włosy i chcą mieć nieco więcej możliwości codziennej stylizacji. Ciekawym rozwiązaniem są też lokówki automatyczne, czyli urządzenia przeznaczone dla pań, które chcą stworzyć trwałe i wyraziste loki, ale nie chcą używać tradycyjnych sprzętów. Lokówka automatyczna jest bardzo prosta w obsłudze – wystarczy włożyć kosmyk do głowicy, a urządzenie samo je nakręci na gorący wałek. Oczywiście w sklepach znajdziemy również zwyczajne szczotki elektryczne, których zadaniem jest głównie prostowanie włosów, a nie ich podkręcanie. Głowica szczotki nagrzewa się pod wpływem prądu, a przed użyciem wystarczy ustawić odpowiednią temperaturę (im grubsze włosy, tym ustawia się większą wartość) i poczekać, aż się rozgrzeje. Zaletą szczotek elektrycznych jest to, że czynią włosy naturalnie prostymi, a nie prostymi do perfekcji, jak jest w przypadku zwykłych prostownic. Będą dobrym wyborem dla pań, które chcą wyłącznie delikatnie wyprostować niechciane pofalowania powstające np. w trakcie spania. Można więc stwierdzić, że nowoczesne urządzenia do stylizacji to gratka dla fanek naturalnego wyglądu, ceniących praktyczne rozwiązania i oszczędność czasu. Parametry urządzeń do stylizacji Dużą zaletą suszarko-lokówek jest możliwość wymiany głowic na modele o różnych średnicach. Można je więc dopasować do włosów i efektu, jaki chcemy uzyskać. W zestawach znajdziemy grube głowice przydatne do podnoszenia włosów oraz cienkie głowice do zakręcania loków o mniejszej objętości. Suszarko-lokówki zwykle dysponują również kilkoma stopniami regulacji temperatury nawiewu (najczęściej dwoma lub trzema), tak jak zwykłe suszarki do włosów. Urządzenia do stylizacji – zarówno suszarko-lokówki, jak i szczotki elektryczne – mogą mieć też przydatną funkcję jonizacji. Dzięki niej włosy nie są podatne na elektryzowanie się, co ma znaczenie zwłaszcza zimą, kiedy nosimy czapki i ocieramy kosmyki o kurtki czy szaliki.