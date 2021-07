Stylowa Małgorzata Rozenek zdenerwowała się na Radzia. Chodziło o zdjęcie

- To ostatni raz, przez następne dwa tygodnie, kiedy wyglądamy jak ludzie. Od jutra: flanele, polary, kalosze i raczej brak make-upu i włosy czesane wiatrem i to właśnie będzie najpiękniejsze. (...) jak będziecie się nudzić, zapraszam na story i do relacji wyróżnionej #majdansontour #wielkieszwedzkiewakacje na prawdziwy, bez upiększeń i montażu zapis wakacji 5-osobowej rodziny z 4 psami, która pierwszy raz jedzie kamperem i to tam, gdzie zapowiadają deszcz. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO - zakończyła wpis Rozenek.