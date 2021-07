Subtelna kobiecość. Biustonosze dla kobiet z niedużym biustem

Nie chcesz - nie nosisz, co do tego panuje powszechna zgoda, a w przypadku drobnego biustu kwestia jest dość prosta (w przeciwieństwie do kobiet o pełniejszych piersiach. Jednak, jeśli już - to w jaki biustonosz ubrać piersi w rozmiarze miseczki "A" albo "B"? Za duże lub zbyt szeroko rozstawione miseczki, spadające ramiączka, za duży pas obwodu – to tylko niektóre z problemów z doborem bielizny.