Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 4 karolina pajączkowskaprezenterka telewizyjnaseksizmjoanna horodyńska oprac. Dominika Czerniszewska 2 godziny temu Sukienka dziennikarki TVP Info Karoliny Pajączkowskiej wywołała dyskusję. Czy jest jakiś dress code prezenterek i czy zostały naruszone zasady? Prezenterka TVP Info Karolina Pajączkowska stała się obiektem ataków w mediach społecznościowych. Internauci zwrócili uwagę na jej "zbyt wyzywającą sukienkę", w której zaprezentowała się na antenie. O komentarz poprosiliśmy stylistów i specjalistów do spraw wizerunku. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Karolina Pajączkowska: "Wciąż jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu" (East News) Kilka dni temu Karolina Pajączkowska poprowadziła popołudniowy serwis informacyjny w żółtej sukience. Zdaniem internautów miała "zbyt głęboki dekolt". Prezenterka telewizyjna nie przeszła obojętnie obok złośliwych komentarzy. Stanęła nie tylko w obranie własnej, lecz i wszystkich kobiet. "Walczymy o prawa społeczności LGBT, podczas gdy to my – wszystkie kobiety – wciąż jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu!" – podkreśliła dziennikarka. W oświadczeniu, które wydała, przeczytamy również, że ubiera się tak na co dzień i nie chce zmieniać swojego wizerunku. "Uważam, że kobiety w mediach, w polityce, ogólnie na świeczniku, próbują upodobnić się do mężczyzn. Ja nie jestem mężczyzną, jestem kobietą. Mam biust. Nie widzę powodu, dlaczego miałabym założyć coś, co zakrywa moją figurę. Nawet jeśli jest jakiś dress code i na antenie wypada się nosić skromnie i poważnie. Natomiast jestem kobietą, więc nie założę garnituru jak kobiety, które na siłę próbują wyglądać jak faceci" – zadeklarowała. Zapytaliśmy więc ekspertów, jakie zasady obowiązują prezenterkę telewizyjną w serwisie informacyjnym. Czy podejście do wizerunku na przestrzeni lat uległo zmianie? "Ważny jest kontekst" Joanna Horodyńska jako stylistka i prezenterka telewizyjna od lat ocenia styl ubierania się Polek. Jej zdaniem kwestie wizerunkowe w serwisach informacyjnych nie zmieniły się. – W przypadku wiadomości najważniejsza jest treść, a nie nasz wygląd. Może być coś bardziej ekstrawaganckiego tak jak czasami stroje Moniki Olejnik, ale na pewno nie głęboki dekolt. Taką sukienkę, jak wybrała Karolina Pajączkowska, pozostawmy na inną okazję – podkreśla Horodyńska. – Nie mówię, że trzeba być zapiętym pod szyję, ale strój powinien być przede wszystkim elegancki i dostojny. Rozumiem, że pani Pajączkowska może się tak ubierać na co dzień, lecz do programu, w którym przekazuje się ważne informacje, po prostu nie wypada. Absolutnie nie neguję jej kreacji, tylko mówię o kontekście. Jest piękną kobietą, ma piękny dekolt, ale jest milion innych okazji, by się zaprezentować w tej wersji – oznajmia. – W tym przypadku pani Pajączkowska przekroczyła granicę. Ja też chodzę w różne miejsca, w różny sposób się ubieram, nie pójdę na premierę do Teatru Wielkiego czy Filharmonii w mini lub dżinsowych szortach – dodaje. Sztuczka marketingowa? Bartosz Czupryk, specjalista do spraw wizerunku, również uważa, że prezenterka telewizyjna powinna skromniej się ubierać na wizję. – Sukienka nie powinna być wyzywająca, ponieważ tutaj celem jest przekazanie informacji, a nie skupienie uwagi na sobie. Nie chodzi o to, aby zamykać się w sztywnych garsonkach, ale by swoim strojem nie narzucać się innym. Prezenter telewizyjny powinien przede wszystkim w swojej pracy oprzeć się na merytorycznym przygotowaniu, wiarygodności i z powagą podejść do informacji, które przedstawia. Natomiast zbyt śmiałe części garderoby odwracają uwagę od przekazywanych wiadomości – stwierdza. Uważa również, że niektóre stacje wykorzystują wygląd swoich prezenterek. – Ma to na celu ściągnięcie jak największej liczby widzów. Ktoś może stwierdzić, że "ta pani" mu się podoba, więc będzie oglądał ten serwis informacyjny. To są głównie chwyty marketingowe stacji telewizyjnych, które mają na celu zwiększyć oglądalność. Czysta komercja – zauważa. Liczy się forma programu Po jakie kreacje powinna zatem sięgać prezenterka telewizyjna? – Wygląd prezenterki zależy od formy programu, który prowadzi. W programie informacyjnym widzimy tylko górną część garderoby. Dlatego tym bardziej dekolt nie powinien być eksponowany. Pstrokata kolorystka i wzory również nie są wskazane, ponieważ to odwraca uwagę od prezentacji treści – odpowiada specjalista ds. wizerunku i stylistka Sylwia Buda. Stylistka radzi, aby do serwisów informacyjnych, wybierać stonowane kolory. – Granat, biel, błękit to są bezpieczne barwy. Dodatkowo wzbudzają one zaufanie i wiarygodność. Należy pamiętać, że kolory mają znaczenie. Oczywiście to nie są jedyne barwy, które wolno nosić, ale są one po prostu dobrze postrzegane i dobrze wpływają na wizerunek prezentera. Te chwyty często stosują politycy. Sylwia Buda zaznacza, że w "śniadaniówkach" prezenterzy mają już większą dowolność. – Tam kolorowe sukienki z motywem kwiatów bardzo dobrze wpiszą się w klimat programu – dodaje.