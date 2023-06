Sukienka idzie w odstawkę? Latem Polki naśladują Magdę Narożną

Katarzyna Cichopek do perfekcji opanowała równowagę między wygodą a wyglądem, który nie wymaga wysiłku. Prezenterka włożyła miętowy komplet składający się z ołówkowej spódnicy mini i pasującej do niej bluzki z długim rękawem, którym wyraziła swoje zamiłowanie do stylu athleisure, łączącego sportowe klimaty z miejskim sznytem. Jeśli chcesz latem uzyskać nieprzesadzony, a zarazem niebanalny efekt stylizacji, to nie ma lepszego sposobu.