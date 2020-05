Sukienka jak szlafrok. Ma zniewalający dekolt i pięknie podkreśla talię

Zakładane boki, podkreślona talia, a także duży wybór długości i wzorów to zalety sukienek szlafrokowych i kopertowych. Doceniłyśmy je jako sukienki na lato, ale wiele z nich to świetne inspiracje na ważne okazje i oficjalne wydarzenia – i to już od ok. 50 zł, bo ten fason nie należy do drogich.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sukienka szlafrokowa to dobra inspiracja na lato (Shutterstock)