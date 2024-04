Trend na czerwone rajstopy nadal na topie. Teraz lansuje go Bołądź

Olga Bołądź nie podporządkowuje się trendom, lecz czasem zdarza jej się wplatać je do swoich stylizacji. W ostatnim czasie wskoczyła zarówno w błękitne jeansy, jak i skórzaną kurtkę – najmodniejsze elementy garderoby na wiosnę 2024.

Ponadto nadal nie zrezygnowała z noszenia czerwonych rajstop , które biły rekordy popularności w sezonie jesień-zima 2023/2024. Ostatnio stworzyła z nimi maksymalnie szykowny look, który w swojej elegancji nie ma nic oczywistego.

Olga Bołądź opublikowała ostatnio na swoim instagramowym profilu (obserwowanym przez ponad 200 tys. osób) relację z pobytu w Mediolanie. Aktorka na kolację wystroiła się jak rzadko kiedy. Włożyła przylegający do ciała, czarny golf (sukienkę?), który został zestawiony z marynarką w tym samym kolorze. Ten drugi element odznaczał się oversizowym krojem i satynowymi klapami .

To nie pierwszy raz, kiedy Bołądź pokazała się w czerwonych rajstopach. Na początku marca skomponowała je z obcisłą sukienką mini pokrytą printem w czerwone maki. Która wersja przypadła wam bardziej do gustu?

