Sukienka Kylie Jenner z worka na śmieci. Ten trend podbił Instagram

Prawda jest taka, że moda high-fashion zarezerwowana jest głównie dla tych, którzy na co dzień obcują z kamerą. Dla celebrytów ubranie jest środkiem budowania wizerunku i rozwijania kariery, także podsycania rozmów na ich temat. Niektóre trendy nie mają prawa przedostać się do mainstreamu. Czasem zostają stworzone tylko po to, aby stanąć przed obiektywem, zrobić dobre zdjęcie na Instagram i schować się na dnie szafy.