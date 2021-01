Sukienka na wesele dla mam pary młodej – jaką wybrać?

Wybór sukienki dla mam pary młodej to zawsze spore wyzwanie. Ich kreacje tego dnia powinny być naprawdę wyjątkowe, ale też dopasowane do stylizacji gwiazd wieczoru. Mamy nie tylko będą witać państwa młodych na przyjęciu weselnym i stać blisko nich w kościele czy Urzędzie Stanu Cywilnego, ale też zapozują do wspólnych, rodzinnych fotografii. Dlatego szczególnie ważne jest, by ich sukienki były eleganckie, niepowtarzalne i wpisujące się w zasady dress code’u. Na co zwrócić uwagę przy wyborze?