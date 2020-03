WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 1 sukienka na wesele dla mamy Materiał partnera 3 godziny temu Sukienka na wesele dla mamy panny młodej - jaka powinna być? Mama panny młodej to trzecia po gwieździe wieczoru i świadkowej kobieta na weselu, dlatego jej strój powinien się wyróżniać. Jaka kreacja najlepiej spełni swoje zadanie? Czym kierować się przy wyborze sukienki na wesele dla mamy panny młodej? Podpowiadamy! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sukienka na wesele dla mamy powinna być szykowna oraz elegancka. (Materiały prasowe) Sukienka na wesele dla mamy panny młodej – jak wybrać najlepszą? Nie może być ani zbyt skromna, ani przekombinowana. Musi zapewniać komfort poruszania się, ale powinna być efektowna i widoczna z daleka. Idealna sukienka dla mamy panny młodej to połączenie oryginalnego designu z krojem dopasowanym do upodobań i typu sylwetki. Jeśli właśnie stoicie przed tym trudnym wyborem, mamy dla Was listę rzeczy, które warto wziąć pod uwagę. Typ sylwetki mamy Nie jest tajemnicą, że sukienka dopasowana do typu figury zawsze wygląda dobrze. Podkreśla atuty sylwetki, a przy tym sprytnie ukrywa to, co dla nas samych niedoskonałe. Zanim więc ruszycie na poszukiwania wymarzonej kreacji, zastanówcie się nad krojem. Przy wyborze fasonu warto przemyśleć również kwestie wygody. Jeśli mama najpewniej czuje się w luźniejszych kreacjach w kształcie literki A, może warto pójść tym tropem? Typ urody mamy Ogromne znaczenie ma również kolorystyka sukienki na wesele dla mamy panny młodej. Przy jej wyborze najlepszą podpowiedzią będą: kolor włosów i oczu mamy, a także odcień karnacji. Kreacja powinna podkreślać naturalną urodę, dlatego zanim zdecydujemy, upewnijmy się, czy dobrze nam w wybranym odcieniu. Klimat wesela i styl sukni ślubnej Mama panny młodej z pewnością pojawi się na wielu ślubnych fotografiach, dlatego jej kreacja powinna współgrać z całością imprezy. Modnym trendem jest teraz dobieranie sukienki na wesele dla mamy do sukni ślubnej córki. Takie kreacje mogą być uszyte z podobnych tkanin albo w podobnym kroju. Jeśli jednak decydujecie na zupełnie inne stroje, zachowajcie spójność stylu, np. boho czy glamour. Stosowność do okazji i do wieku Przy wyborze sukienki na wesele dla mamy nie możemy pominąć również zasad dress code’u. Długość kilka centymetrów przed kolano, a najlepiej midi lub maxi! Dekolt? Raczej zabudowany. Unikajmy gołych pleców czy odsłoniętych ramion, które nie wchodzą w grę przy uroczystościach kościelnych. Dobrze sprawdzą się też sukienki z rękawkami. Zakazane kolory – oswajamy ślubny dress code dla mam Jeśli mowa o etykiecie, to wypada wspomnieć o dwóch najbardziej kontrowersyjnych kolorach sukienek na wesele. Według zasad ślubnego dress code’u mamy nie powinny wkładać czerni ani bieli. A jak to wygląda w praktyce? Białe sukienki na wesele dla mamy panny młodej cieszą się coraz większą popularnością. Panny młode chcą, by ich mamy w tym jedynym dniu wyglądały naprawdę zjawiskowo, a biała kreacja jest w tym przypadku niezastąpiona. Jeśli decydujecie się na biel, pamiętajcie, by sukienka mamy odróżniała się od sukni ślubnej, np. długością czy krojem. Sporo kontrowersji wciąż budzi z kolei czarna sukienka na wesele dla mamy. -Czerń większości Polaków kojarzy się z żałobą, dlatego nie pasuje do radosnego świętowania zaślubin. Jeśli jednak bardzo lubimy ciemne kolory, możemy postawić na równie elegancki granat, bordo czy butelkową zieleń. W ostateczności decydujmy się na czarną sukienkę w jasny, kwiatowy wzór albo czarną koronkę, spod której przebija się jasny materiał, np. pudrowy róż. – podpowiada Marta Budziarek z redakcji portalu modowego Domodi. Zdecydowanie lepiej sprawdzą się jednak "pewne" kolory takie, jak pastele, neony czy neutralne beże. Propozycje gotowych stylizacji na wesele dla mamy panny młodej Pastele, czerwień, a może beż lub złoto? Kwiatowy wzór, koronka, a może gładki, jednolity materiał? Największy wybór sukienek na wesele dla mam znajdziesz na domodi.pl, a jeśli szukasz inspiracji, mamy dla Ciebie kilka ciekawych opcji. Sukienka w kwiatowy wzór na jasnym tle sprawdzi się nie tylko na ślubie boho. Najlepiej dodać do niej szpilki dopasowane kolorystycznie do kwiatowego motywu. Materiały prasowe Podziel się Granatowa sukienka na wesele dla mamy to niezwykle efektowny i elegancki wybór, ale warto ożywić ją dodatkami. Złote szpilki czy kopertówka w kolorze fuksji to elementy, dzięki którym ciemna kreacja będzie lepiej współgrać z radosnym klimatem imprezy. Materiały prasowe Podziel się Sukienka na wesele dla mamy plus size? Postawcie na trapezowy lub ołówkowy krój – w zależności od tego, w którym mama czuje się bardziej komfortowo. Wskazana będzie prostota formy i koronkowe wstawki, dzięki którym kreacja staje się ciekawsza i mniej skromna. Materiały prasowe Podziel się Długa sukienka na wesele dla mamy panny młodej to absolutny strzał w dziesiątkę. Najlepiej zestawić ją z sandałkami na słupku i kopertówką do ręki! Materiały prasowe Podziel się Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze