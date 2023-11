Sukienka Rosati budzi mieszane uczucia. Symbol klasy czy kiczu?

Zdjęcie z tego wydarzenia udostępniła na swoim Instagramie obserwowanym przez ponad 350 tys. internautów. My zwróciliśmy uwagę na jej stylizację zdominowaną przez koronkę . Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Jedni postrzegają ją za symbol klasy, inni uważają za kiczowatą. Weronika Rosati bez dwóch zdań od wielu lat należy do grona fanek tego niezwykle zdobnego, ażurowego wytworu włókienniczego. Wiosną i latem wybiera koronkę białą lub kremową, natomiast jesienią i zimą – czarną.

Weronika Rosati postawiła na klasykę – przylegającą do ciała sukienkę midi z podszewką. Ażury wybijały się zatem jedynie w okolicach dekoltu oraz rąk, co sprawiło, że całość była nienachalna, nieprzesadzona, niekrzykliwa. Aktorka dobrała do tego czarne sandałki na obcasach oraz delikatną, złotą biżuterię. Podoba wam się w tej odsłonie?