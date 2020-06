WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Sukienki letnie inspirowane stylem gwiazd - te modele najchętniej wybierają celebrytki! Zwiewne, stylowe, w modne printy i w kolorach lata – na te sukienki na lato w tym sezonie stawiają polskie gwiazdy! Szukasz inspiracji? Sprawdź modele w stylu celebrytek, które znajdziesz w aktualnych kolekcjach sieciówek i sklepów online! Inspiracji wśród sukienek letnich szukaj u znanych gwiazd. (Getty Images) Materiał Partnera: Allani.pl Najmodniejsze sukienki na lato – te fasony wybierają gwiazdy Letnie trendy to zawsze feeria barw i paleta oryginalnych wzorów, które w wakacyjnych miesiącach nosimy chętniej i z większą dawką modowego szaleństwa. Tendencję niezaprzeczalnie widać wśród gwiazd, które śladem trendów z wybiegów stawiają w tym sezonie na odważne kolory, niebanalne kroje i modne printy. Wśród najmodniejszych sukienek na lato nie brakuje efektownych, długich kreacji, które wbrew pozorom sprawdzą się nie tylko przy wyjątkowych okazjach. Celebrytki polubiły też budzący sporo kontrowersji krój tent dress. Przeskalowane, oversizowe sukienki trapezowe podbijają Instagram, a do ich fanek zaliczymy nie tylko zagraniczne trendsetterki, ale też Julię Kuczyńską czy Kingę Rusin. Wolisz bardziej dopasowane fasony podkreślające sylwetkę? Sprawdź seksowne mini, sukienki kopertowe i modele z falbankami w typowo letnim stylu. Te propozycje wiodą prym wśród polskich gwiazd! Sukienka kopertowa na lato – kobieca i wygodna Długość midi, krótki rękaw, dekolt V i wiązanie w pasie – ten fason jest stworzony do tego wyeksponować wszystkie kobiece atuty. Kopertowa sukienka na lato podkreśli talię, nogi i biust, nic więc dziwnego, że pokochały ją celebrytki. W aktualnych kolekcjach znajdziemy kopertowe modele w jasnych pastelowych kolorach, w klasycznej czerwieni czy w kwiatowe wzory. Jak je nosić? Z białymi trampkami i prostą, skórzaną torebką-listonoszką albo tak, jak Małgosia Socha – z typowo letnimi dodatkami – słomkowym kapeluszem i klapkami na płaskiej podeszwie. Sukienka w kwiaty – letni must have Nic nie kojarzy się z modą na lato bardziej od kwiatowych printów, ale w tym sezonie letnie sukienki w kwiaty biją rekordy popularności, nie tylko wśród gwiazd. Mini, midi, maxi, z krótkim rękawem, na ramiączkach, z falbankami czy marszczeniami w stylu lat 80. – wybór modeli jest ogromny. A wśród polskich gwiazd noszą je między innymi Małgorzata Kożuchowska czy Katarzyna Cichopek. Jak? Najlepiej najprościej! Luźna midi doskonale współgra z beżowymi balerinami i torebką z wikliny. A maxi sprawdzi się w stylizacji z trampkami i stylową nerką. Dopasowana mini – letnia sukienka nie tylko na imprezę Strzałem w dziesiątkę będzie też modna sukienka mini z marszczeniami, która podkreśli sylwetkę. Ten krój możesz wykorzystać nie tylko w imprezowych stylizacjach, ale też na co dzień. Z czym zestawić mini-sukienkę na lato, by wyglądać stylowo? Z kowbojkami, jak Marcelina Zawadzka, z rockowymi botkami albo na przekór zasadom estetyki - z Crocsami lub Conversami. Wieczorem zamieniasz buty na sandały na szpilce i zyskujesz idealny, kobiecy look na imprezę czy randkę! Letnie sukienki maxi – tak noszą je gwiazdy Od kilku sezonów z mody nie wychodzą też stylowe sukienki maxi. Na lato możesz wybrać wzorzystą, długą kreację w kwiaty, jak Anna Wendzikowska albo białą, lnianą maxi w stylu boho, jak Natalia Siwiec. Jedno jest pewne: każda letnia długa sukienka jest prostym sposobem na efektowną stylizację. Wystarczy, że dodasz parę modnych sandałów i koszyk do ręki!