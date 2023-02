Sukienki w tych trzech kolorach będziemy nosić wiosną. Jeden z nich od zawsze lubi Monika Olejnik

Anna Popek w sukience w najmodniejszym kolorze sezonu

Choć wybór sukienek wiosną 2023 jest naprawdę spory, to Instytut Pantone dał nam jasno do zrozumienia, by rozglądać się za różowymi modelami. Co prawda to Viva Magenta została okrzyknięta kolorem roku, ale w trendach znajdziemy wszystkie jej siostrzane odcienie, w tym fuksje i landrynkowy róż. I to właśnie na nich powinnaś się skupić, jeśli chcesz, by twoje wiosenne stylizacje dodały ci blasku.