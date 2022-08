Suknia ślubna księżnej Diany przeszła do historii. Ale to buty skrywały pewien sekret

Buty ślubne księżnej Diany ze skrywanym grawerunkiem

Jednak to buty, które założyła do ślubu księżna Diana, skrywały pewną tajemnicę. Wykonał je Clive Shilton. Projektant spotkał się z wybranką księcia Karola kilkukrotnie, omawiając projekt. Dał jej do wyboru cztery kształty: diament, owal, koło i serce. Wybrała to ostatnie, będąc ponoć bardzo stanowczą. Buty, które dostały nazwę "Kopciuszek", zostały uszyte w kratkę z satyny w kolorze kości słoniowej. Ręcznie przyszyto do nich 542 cekiny z masy perłowej oraz 134 perłowe koraliki. Wypustki w kształcie serca obszyte zostały złotą koźlęcą skórą. Stworzono dwie pary. Jedna była zapasowa.