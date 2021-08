Suknia z orłem na Miss Supranational. To nie jedyna polska kreacja, którą wyśmiano na takim konkursie

Niestety tego entuzjazmu nie podzieliła polska reprezentantka: "Niestety suknia już do mnie dotarła w trakcie zgrupowania do Miss Supranational. Nie byłam w stanie niczego zmienić". Pomimo całej sytuacji Natalii Balickiej udało dostać się do finałowej dwunastki konkursu i w klasyfikacji zająć bardzo wysokie 6. miejsce. Miss Supranational została natomiast Miss Namibii, 23-letnia Chanique Rabe.