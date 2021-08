Sukienka Natalii Balickiej na gali Miss Supranational. Orzeł czy kura? Mamy komentarz projektantki

Reakcje na suknię Balickiej są w większości negatywne. Wielu nie rozumie po co projektantka zdecydowała się na tak nietypową "instalację". Wśród licznych komentarzy pojawiły się liczne złośliwości i nawiązania do filmów Barei, a nawet do Bjork, która przed laty założyła równie głośną kreację inspirowaną łabędziem.