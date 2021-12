Surface Laptop Go. Wreszcie w dobrej cenie

Superlekki i mobilny

Można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to laptop dla aktywnych, mobilnych kobiet, które cenią dobry wygląd i potrzebują sprzętu, który nie sprawia kłopotów i robi to, co do niego należy. Surface Laptop Go to produkt Microsoftu, w którym jakość klasy wyższej ma być dostępna w komputerze klasy średniej.