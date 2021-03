Surogatka zajmuje się dzieckiem. Pandemia pokrzyżowała plany biologicznym rodzicom

Nietypowa sytuacja surogatki

Magazyn "People" już wcześniej informował o ograniczeniach w podróżowaniu, które uniemożliwiają biologicznym rodzicom z Chin odebranie córeczki. Emily i jej mąż Brandon mieli możliwość pozostawienia dziewczynki pod opieką profesjonalnej niani z agencji, ale podjęli decyzję o zabraniu dziecka do siebie.

"Na początku myśleliśmy, że to potrwa maksymalnie 4 tygodnie, a potem wszystko się wydłużało. Dopiero niedawno zrozumieliśmy, że nie mamy na to wpływu" - powiedziała we wrześniu w rozmowie z "People" Emily.