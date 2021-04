Suszenie w tradycyjnym stylu. Wybieramy dobrą suszarkę

Rozkładana suszarka to jedyny sposób na suszenie prania w małym mieszkaniu, gdzie nie ma możliwości zamontowania coraz bardziej popularnych suszarek mechanicznych, a gdzie często się pierze. Bywa, że traktuje się ten gadżet jako zło konieczne, ale funkcjonalne, trwałe i pojemne suszarki np. z teleskopowymi częściami dają się lubić, jeśli wybierzemy odpowiedni produkt.

Składana suszarka powinna być dość pojemna, stabilna i funkcjonalna, aby móc na niej suszyć różne rodzaje odzieży, także tej cięższej. Warto zwrócić uwagę na kompaktowe po złożeniu, ale pojemne suszarki typu "wieża". Rekordowo duże modele zmieszczą równocześnie nawet 2 do 3 wsadów prania, a ich wysokość zapewni odpowiednią wentylację i efektywne suszenie wilgotnych ubrań.

Latem suszenie prania na rozkładanej suszarce często odbywa się na balkonie lub w ogrodzie. Lepszy przewiew, otwarta przestrzeń i słońce gwarantują ekspresowo suche i pachnące pranie bez zagraconych pomieszczeń. Suszarka do korzystania na zewnątrz powinna być dość stabilna, aby nie przewrócił jej podmuch wiatru, biegające dzieci lub pies. Dobre wyważene to nie tylko kwestia odpowiednio osadzonego środka ciężkości, ale też… odpowiednie ułożenie mokrych rzeczy. Dobrze, jeśli podstawa jest odpowiednio szeroka, a cała konstrukcja solidna na tyle, aby nie zaszkodził jej ciężar mokrych materiałów.

Suszarka XXL o dużej trwałości potrafi zaskoczyć ceną – 300, 500, a nawet 1 tys. zł kosztują duże modele montowane ‘’na stałe’’ np. w ogrodzie, często w postaci osadzonej w jednym punkcie parasolki. Jeśli szukamy stabilnego modelu przenośnego, który rozstawimy na tarasie, a potem schowamy w schowku, solidny model o wzmocnionej i trwałej konstrukcji wyniesie ok. 150 do 250 zł w zależności od wielkości. Jeśli zdarza wam się przestawić suszarkę, przyda się model na kółkach, najlepiej dość mocnych i odpornych na wilgoć czy niższe temperatury.

W zależności od typu suszarki mają one inną powierzchnię suszenia określaną najczęściej w metrach, czyli łącznej długości linek czy sznurków. Rekordzistki o kilku poziomach albo rozkładane suszarki na pranie XXL to nawet 40 metrów linki na mokre rzeczy. Wydajność suszenia można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze: o wydajnym suszeniu można mówić wtedy, kiedy całe pranie zmieści się na suszarce. Jej pojemność, łączna długość sznurków i ewentualne dodatkowe zaczepy to podstawa, jeśli nie chcemy ''utykać'' drobnych ubrań po kaloryferach, ani suszyć na raty…