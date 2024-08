Ma znaną córkę. Nie mógł się pogodzić, za kogo wyszła

Milena Suszyńska to polska aktorka filmowa i teatralna, która wystąpiła m.in. w "Złotopolskich", "Barwach szczęścia", "Warsaw by Night" czy "O mnie się nie martw".

Artystka poznała swojego przyszłego ukochanego kilkanaście lat temu podczas studiów, a od 2024 jest szczęśliwą mężatką. Okazuje się, że ojciec aktorki początkowo nie był szczęśliwy z wyboru zięcia. To, co mu nie odpowiadało, to jego zawód.