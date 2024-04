Suszysz pranie na balkonie? Możesz zapłacić wysoki mandat

Zanim zdecydujemy się na suszenie prania na balkonie, warto zapoznać się z art. 75 par. 1 Kodeksu wykroczeń. Istnieją bowiem przypadki, gdzie ten rodzaj suszenia może nas naprawdę sporo kosztować. O czym dokładnie informuje kodeks? Lepiej to wiedzieć, zanim będziemy musieli wyłożyć z portfela nawet kilkaset złotych.

Choć może się wydawać, że suszeniu prania na zewnątrz, do tego na własnym balkonie, nie może stanowić problemu, warto dokładnie czytać przepisy. Ten dotyczący wystawiania prania na balkonie znajdziemy w Kodeksie wykroczeń. Okazuje się, że w kilku przypadkach możemy zostać ukarani finansowo. Mandat w tych dwóch przypadkach może wynosić nawet 500 złotych.

Kiedy sąsiedzi mogą odnieść się do wspomnianego artykułu Kodeksu wykroczeń? Po pierwsze, jeżeli ciężar rozstawionego prania lub sposób, w jaki zostało ustawione, zagraża przechodniom oraz sąsiadom. Po drugie - kiedy woda z naszego prania będzie kapać na pobliskie balkony.

