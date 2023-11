Świąteczna biżuteria – jak ją dobrać do okazji i gdzie nosić?

Strzałem w dziesiątkę okaże się też biżuteria z motywami świątecznymi. Może to być zarówno naszyjnik z zawieszką w kształcie śnieżynki, jak i nieco bardziej figlarny zestaw charmsów: w formie lśniącej choinki, domku z piernika czy… myszki w świątecznej skarpecie. W bożonarodzeniowy klimat wpisują się także kolczyki czy bransoletki z motywem gwiazdki. Z jednej strony może to być nawiązanie do iskrzącego się śniegu czy gwiazdy betlejemskiej prowadzącej trzech króli, a z drugiej – ponadczasowy symbol gwiazdki z nieba wyrażającej dążenie do spełniania marzeń.