WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne dekoracja okien + 1 dorota szelągowska Ewelina Miszczuk 1 godzinę temu Świąteczna dekoracja okien DIY. Dorota Szelągowska radzi, jak ją wykonać Dekoracja okien to świetny pomysł na to, żeby wprowadzić świąteczny klimat do naszego domu. Często używamy do tego szablonów i białego sprayu przypominającego śnieg. Dorota Szelągowska pokazuje, że można to też zrobić inaczej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dorota Szelągowska podpowiada, jak na święta udekorować okna (ONS/Instagram.com) Dorota Szelągowska zaproponowała tym razem "jednoskładnikowy DIY". Do ozdobienia okna potrzebujemy jedynie markera kredowego, który można zmyć po świętach. Jej fanom bardzo się spodobała taka dekoracja. "Bajecznie", "Pięknie", "Świetny pomysł" - pisali pod zdjęciem. Dotrota Szelągowska - świąteczna dekoracja okien DIY Dekoracja, którą pokazała fanom Dorota Szelągowska, została przygotowana przez jedną z pracownic jej biura projektowego, Elizę. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Pełno w niej płatków śniegu, choinek i gwiazdek. A to wszystko na tle klimatycznych kamienic. Jak twierdzi prezenterka, takie świąteczne rysunki na szybie mogą wykonać wszyscy, bez wyjątku. Wystarczy odrobina wyobraźni. "Talent każdy ma" - podkreśla projektantka w poście na Instagramie. "Gorzej jak ani talentu, ani wyobraźni" - zaśmiała się jedna z jej obserwatorek. "O, cudny pomysł, szukałam alternatywy dla śniegu w sprayu" - dodała inna. A wy jak udekorowaliście okna w tym roku? Podzielcie się z nami swoimi pomysłami. Zobacz także: Marta założyła wyjątkowe miejsce. Podopieczni nie kryją łez wzruszenia Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne