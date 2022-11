Świąteczne stylizacje z TK Maxx. Najmodniejsze propozycje dla niej i dla niego

Co dla mężczyzn? Trudno nie lubić zestawów, które robią wrażenie na tzw. płci pięknej. W TK Maxx pełno jest garniturów, koszul i kamizelek. Do tego proponujemy krawat w typowo świątecznym kolorze, czyli czerwieni – może on stanowić bazę wielu uniwersalnych stylizacji. Dobrym wyborem będzie też garnitur inspirowany Ligą Bluszczową z lat 50., który dodaje nieco nonszalancji. W świątecznym sezonie oprócz kompletów królują także czarne lub granatowe marynarki i golfy. A co z butami? Postawmy na klasyczne lakierki lub mokasyny o lekko sportowym charakterze.