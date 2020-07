Światowy Dzień Psa. 1 lipca świętują psy małe i duże, kundle i rasowe

Można powiedzieć, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. To zwierzę wyjątkowo wierne i przywiązane do swoich właścicieli. Kocha mocno i bezgraniczne. W dniu ich święta warto zastanowić się, jak my jako społeczeństwo dbamy o psy.

Dzień Psa to dobry czas na przemyślenia, jak dbamy o czworonogi (gett, Getty Images)