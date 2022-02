Świetna alternatywa dla autobusu i tramwaju. Postaw na rower miejski

Rower miejski to także wygoda, którą zapewnia odpowiednia geometria ramy i kierownicy oraz profil siedziska. Kierownica znajduje się wysoko i jest zagięta w stronę kierującego, dzięki czemu można przyjąć wyprostowaną, rozluźnioną pozycję, a ciężar ciała spoczywa na siodełku. Dla zapewnienia dodatkowego komfortu siodełka są wyposażone w amortyzację, ponieważ rzadko spotyka się ją przy widelcu, a w tylnej części ramy, przy produktach do jazdy miejskiej takowa w ogóle nie występuje. Jeśli nadal będzie wam za twardo, to można pokusić się o zakup amortyzowanej rury podsiodłowej. Dodatkowym ułatwieniem przy dopasowywaniu roweru do własnych upodobań jest zakup takiego, który posiada regulację mostka - czyli elementu trzymającego kierownicę.