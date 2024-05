Świetna alternatywa dla trampek. Krupińska weszła w tych butach na plan "DDTVN"

Jeśli jednak wszystkie wymienione fasony już ci zbrzydły, szukasz czegoś wygodnego, co sprawdzi się przy zabieganym stylu życia , to być może powinnaś zwrócić uwagę na buty wsuwane. Paulina Krupińska jest już ich posiadaczką.

Ostatnio Paulina Krupińska pojawiła się na planie "Dzień Dobry TVN" w najprostszej casualowej stylizacji z możliwych. Włożyła bowiem biały T-shirt o lekko oversizowym kroju oraz niebieskie jeansy z prostymi nogawkami . Czy istnieje bardziej klasyczny duet do noszenia na co dzień? W celu podkręcenia looku, na szyi prowadzącej śniadaniówki wylądowała czerwona, wzorzysta apaszka.

Ale to nie wszystko. Krupińska mogła oczywiście zdecydować się na białe buty sportowe. Jednak czy nie byłoby zbyt nudno i banalnie? Zamiast tego na stopy wsunęła "cichobiegi", których główną zaletą jest brak sznurówek , czyli brak problemu. Model, który wybrała prezenterka, zwracał uwagę ze względu na wzór w szachownicę. Hit czy kit?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!