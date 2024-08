Pobrali się 10 lat temu. Dziś rzadko pokazują się razem publicznie

Szerszej publiczności dała się poznać dzięki roli w serialu "M jak miłość". Później regularnie pojawiała się także w wielu innych znanych produkcjach, takich jak "Na Wspólnej" czy "Barwy szczęścia". Gwiazda często występuje także na teatralnych deskach. Okazuje się, że układa jej się jednak nie tylko zawodowo, ale również prywatnie. Jest bowiem szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Z ukochanym świętuje właśnie okrągłą rocznicę ślubu, co postanowiła uczcić także na Instagramie.

Mężczyzna, choć często gości na profilu żony, stroni od życia w świetle reflektorów. Ukończył on bowiem ekonomię na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a obecnie jest dyrektorem ds. inwestycji w firmie związanych branżą biogazową.

Aktorka w opisie postanowiła zwrócić się bezpośrednio do swojego małżonka.

