Odważne zdjęcia Anny Gzyry-Augustynowicz. Internautka: Kwitniesz

Gzyra-Augustynowicz nie zapomniała również o słowach wsparcia dla ukraińskich kobiet. "Życzę każdej kobiecie, by mogła żyć swoim wyśnionym życiem, by kochała i była kochana, zdrowia i samorealizacji. Ale dziś przede wszystkim, życzę kobietom z miejsc, gdzie trwa wojna, by wytrwały. By wiedziały, że jesteśmy z nimi, że nieustająco działamy by wesprzeć was, najdzielniejsze wojowniczki, matki-bohaterki, odważne siostry. Bo siła jest kobietą. Życzę nam pokoju. Śmiechu najbliższych. Domów pełnych miłości" - podsumowała w poruszających słowach na Instagramie.