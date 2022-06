Świętują 9. rocznicę. Pamiętacie, jak wyglądała suknia ślubna Anny Lewandowskiej?

Maciej Zień zaprojektował suknię ślubną Anny Lewandowskiej

"To wzór sukni, który indywidualnie dopasowuję do klientek. To był punkt wyjścia, efekt nie jest ten sam, Ania życzyła sobie odkrytych pleców. Podczas pierwszych przymiarek wymyślaliśmy dodatkowe halki. Kreacja ślubna Anny Lewandowskiej do tej pory jest bestsellerem wśród sukni ślubnych mojego projektu" – powiedział trzy lata temu Zień na łamach "Fashion Magazine".