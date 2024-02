Pokazała prywatny kadr z łóżka. Fani zachwyceni

Anna Dereszowska jest jedną z tych aktorek, które od samego początku chronią swoją prywatność. Od dziesięciu lat jest związana z fotografem Danielem Duniakiem, z którym doczekała się dwóch synów: 9-letniego Maksymiliana oraz 3-letniego Aleksandra. Choć rzadko mówi publicznie o życiu osobistym, tym razem uchyliła rąbka tajemnicy poprzez zdjęcie. Razem z partnerem wybrała się do Amsterdamu, by świętować.

Rocznica związku i walentynki to jednak tylko część okazji, jakie zachęciły ich do wspólnego świętowania. Wyjazd miał być zorganizowany także ze względu na 43. urodziny aktorki, które miały miejsce w styczniu. Choć pogoda średnio dopisała, Dereszowska pokazała, jak spędzali czas w hotelu. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się m.in. zdjęcie z łóżka, które jest dość odważnym i nietypowym wyborem z jej strony.

"Aura wpłynęła zasadniczo na nasze randkowe plany długich spacerów po mieście. Pokój hotelowy wydał nam się najlepszym miejscem na świecie. Uznaliśmy, że szkoda tracić czas na poszukiwania pączków w Amsterdamie. Kupiliśmy tutejszy przysmak - jabłka w cieście (kształtem bardzo przypomina dorodnego pączka) do tego herbatka i film! Jest pięknie!" - czytamy w jej poście.

Najnowszy post Anny Dereszowskiej na Instagramie nie umknął uwadze jej fanów, którzy w komentarzach nie tylko życzyli jej udanego pobytu w Amsterdamie, ale zwrócili także uwagę na pewną część zdjęcia, a konkretnie - nogę. Posypały się same komplementy.

"Przez tę nogę spać nie mogę", "Co za nogi!", "Jesteś śliczną kobietą. Masz przepiękne, bardzo zgrabne nogi", "Bardzo kobiece zdjęcie" - możemy przeczytać w komentarzach.

