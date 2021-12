Swoją suknię ślubną kupiła w lumpeksie. Kosztowała ją jedynie 12 zł

Kupiła suknię ślubną w lumpeksie

Niektóre suknie ślubne dostępne w salonach kosztują kilka czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, gdy w grę wchodzą te od znanych projektantów. Oczywiście na taki wydatek może sobie pozwolić niewiele kobiet. Jednak to nie cena gra w tym wypadku główną rolę. Najważniejsze jest to, by kreacja po prostu podobała się przyszłej pannie młodej i leżała na niej jak ulał. Przekonała się o tym Rachel Connealy. Swoją suknię ślubną znalazła w lumpeksie niedługo po zaręczynach. Minimalistyczna, jedwabna suknia ze zwiewnymi rękawkami kosztowała ją jedynie 3 dolary, co w przeliczeniu daje 12 zł.