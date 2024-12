Sworowska o procesie starzenia. "Menopauza to może być nowy początek"

- Za granicą chodziłam na castingi i do pracy. Moja pierwsza wypłata spłaciła prawie wszystkie moje długi, jakie zaciągnęłam na poczet wyjazdu – takie były dysproporcje w zarobkach w Polsce i za granicą. Za jedną pracę dostałam tyle, ile mój tata jako naukowiec zarabiał przez pół roku. To było niesamowite, więc mogło troszeczkę zawrócić w głowie. Przez chwilę się zachłysnęłam, obkupiłam, ale potem nauczyłam się oszczędzać - opowiada na łamach "Wysokich Obcasów".

Modelka poruszyła m. in. to, jak przechodziła czas menopauzy. Dla wielu kobiet jest ona zamknięciem pewnego rozdziału.

Sworowska przyznała, że chociaż ciężko zniosła ten etap, był on dla niej początkiem czegoś nowego. Dziś aktywnie działa w social mediach, dba o swoje ciało, podróżuje, wciąż chodzi po wybiegach.

Modelka spotkała się z hejtem, gdy zdecydowała się na zapłodnienie in vitro. Okazuje się, że nawet jej syn miał przez to ogromne problemy w szkole - był obrażany i wyżywano się na nim.

Przestała miesiączkować. Mówi, jak wpłynęło to na jej seks

