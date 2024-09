Sykut-Jeżyna olśniła w "TzG". Klasyka w nowoczesnym wydaniu

Paulina Sykut-Jeżyna znowu zaskoczyła widzów podczas ostatniego odcinka programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jej stylizacja przyciągała wzrok. W centrum uwagi znalazły się nie tylko wyjątkowe spodnie, które idealnie podkreśliły jej sylwetkę, ale również nieoczywista koszula bez rękawów.

Styliści wybrali dla Pauliny nietypową koszulę, co sprawiło, że cała stylizacja prezentowała się niezwykle oryginalnie. Uwagę zwracało spore wycięcie na plecach i brak rękawów. Nieoczywisty krój góry kreacji przykuwał uwagę widzów.

Spodnie z prześwitującymi wstawkami nadały stylizacji odważnego wyglądu. Wysoki stan pięknie podkreślił talię i wydłużył nogi, co jest zawsze na plus. Delikatne przeszycia oraz połyskujące wykończenie materiału sprawiły, że prezenterka wręcz błyszczała. Zwiewny materiał pozwolił swobodnie poruszać się po tanecznym parkiecie, zachowując przy tym stylowy wygląd.

Czerń i biel to klasyka gatunku, która nigdy nie wychodzi z mody. To połączenie sprawiło, że outfit był zarówno elegancki, jak i nowoczesny. Stylizacja Pauliny Sykut-Jeżyny wyróżniała się również detalami. W oczy rzucał się czarny krawat, który dopełnił stylizację — bez przytłaczania nadmiarem ozdób.

