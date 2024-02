Sykut-Jeżyna pokazała się po zabiegu. "Boli od samego patrzenia"

Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Polsatu. Dziennikarka i znana pogodynka, a także prowadzącą show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zyskała spore grono fanów, a jej profil na Instagramie obserwuje blisko 360 tys. osób.

To właśnie w mediach społecznościowych prezenterka pokazała, jak wyglądał zabieg kosmetyczny, któremu niedawno się poddała. "Nie bolało" - zaznaczyła Sykut-Jeżyna w poście.

Fani prezenterki często ją komplementują i wychwalają nie tylko modowe stylizacje, ale również idealnie gładką cerę. Ostatnio gwiazda pochwaliła się, co robi, aby uzyskać taki wygląd. Na początku nagrania 43-latka zaprezentowała się w makijażu, a po chwili pokazała, co dzieje się w trakcie zabiegu i jak wygląda twarz tuż po nim.

"Ojej boli od samego patrzenia", "Szacun, ja bym się bał", "Zawsze jak patrzę na taki zabieg, to sobie myślę, że chciałabym", "Jesteś osobą publiczną, więc wygląd musi być na pierwszym miejscu", "W zdrowym ciele zdrowy duch" - czytamy pod postem gwiazdy.

