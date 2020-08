Sylvia Browne - to ona przewidziała koronawirusa. Kim była?

Przepowiednia do złudzenia przypomina historię, która dzieje się na naszych oczach. Tylko jej finał wciąż jest pod znakiem zapytania. Sylvii Browne już w 2008 roku pisała w swojej książce o tajemniczym wirusie. "Około 2020 roku ciężka choroba podobna do zapalenia płuc rozprzestrzeni się na całym świecie, będzie atakować płuca i oskrzela i opierać wszystkim znanym metodom leczenia. Niemal bardziej zaskakujące, niż sama choroba będzie fakt, że nagle zniknie tak szybko, jak się pojawiła, zaatakuje ponownie dziesięć lat później, a następnie całkowicie zniknie" - przekonywała Browne czytelników.

Jej wizją zainteresowała się między innymi zagraniczna celebrytka Kim Kardashian. Zapis przepowiedni można przeczytać w książce, którą Browne napisała z Lindsay Harrison pięć lat przed swoją śmiercią, pt. "End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World" ("Koniec dni: przepowiednie i proroctwa o końcu świata" – tłum.).