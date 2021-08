Sylwia Bomba o samotnym macierzyństwie. "Nie będę ukrywać i mówić, że jest super"

- Tosia ma niecałe trzy lata i potrzebuje dużo uwagi i skupienia na niej. Ja byłam z nią dwa i pół roku naprawdę cały czas. Poświęcałam jej każdy moment swojego życia, więc ten punkt ciężkości trochę się zmienił. Ona idzie do przedszkola, więc to jest taki bardzo trudny moment, czeka nas cała adaptacja i to wszystko się skumulowało - dodała Sylwia.