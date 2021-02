Sylwia Gregorczyk-Abram o aborcji. "Prokuratura na rybkę wysyła pisma do szpitali"

Sylwia Gregorczyk-Abram była gościem "Newsroomu" WP. Adwokatka skomentowała sprawę aborcji. Są szpitale, do których prokuratura wysyła pisma z żądaniem informacji o liczbie dokonanych aborcji od czasu ogłoszenia wyroku przez TK. - Prokuratura na rybkę wysyła pisma do podmiotów, żeby, te podzieliły się danymi. Cel jest inny, prokuratura chce, żeby szpitale dostały informację: widzimy was, będziemy patrzeć na ręce. O to chodzi. Lekarze nie muszą odpowiadać. Będzie szeroka akcja informacyjna dla lekarzy i pielęgniarek. Od czasu ogłoszenia wyroku TK był chaos w szpitalach, teraz taka akcja informacyjna musi być przeprowadzona – powiedziała adwokatka z Wolnych Sądów.

