Sylwia Grzeszczak cała na zielono. Artystka zachwyciła stylizacją

Prywatnie spełnia się jako matka i żona. "Macierzyństwo sprawiło, że nabrałam więcej dystansu do rzeczywistości. Nie czuję już, że muzyka to całe moje życie. Traktuję ją jak pasję, zabawę i moją pracę. Ale zostawiam sobie przestrzeń na inne rzeczy. Mam dom, męża, córkę – i to oni są na pierwszym miejscu. Osiągnęłam równowagę" - powiedziała dla VIVY!