Sylwia Grzeszczak wspomina Krzysztofa Krawczyka. Razem wystąpili w popularnym programie

Występowała z Krzysztofem Krawczykiem

"Miałam pięć lat, nie miałam dużej świadomości, co tam się dzieje, co się wydarzy. W momencie, kiedy wyszłam na scenę i zobaczyłam Krzysztofa Krawczyka wraz z jego muzykami, to był to moment niesamowity, na pewno zapamiętam go do końca życia. To duże emocje, tym bardziej dla takiego dzieciaka, przedszkolaka, tak samo były one wielkie dla całej mojej rodziny, która przeżywała mój występ, ale też patrzyła na gwiazdę, którą był Krzysztof Krawczyk" - powiedziała Sylwia Grzeszczak w programie "Onet Rano".